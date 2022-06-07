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Харківські рятувальники дістали з-під завалів будинку чоловіка

Харківські рятувальники дістали з-під завалів будинку чоловіка

Сьогодні, 7 червня, внаслідок ворожого обстрілу о 02:55 сталася пожежа на території приватного домоволодіння у Київському районі Харкова. Вогонь розповсюдився на площу біля 200 кв. метрів.

Частина будинку була зруйнована. Рятувальники 27-ї та 36-ї Державних пожежно-рятувальних частин врятували, діставши з-під завалів, 52-річного чоловіка.

Крім того, 70-річна жінка отримала травми. З вогнем боролись 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже 2 годин.

Агентство Телевидения Новости

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