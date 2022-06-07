Випускний в 134-й харківській школі пройшов на руїнах

Бійці підрозділу Kraken привітали усіх випускників з закінченням навчання та разом із учнями 134 школи Харкова зробили щемливе відео на території зруйнованого навчального закладу.

«27 лютого, вранці, російські розвідники зайняли 134 школу. Після інтенсивних боїв ворог був знищений українськими воїнами, а саме приміщення школи досить сильно постраждало.

Два дні тому в учнів 134 школи був випускний. Так, він відбувся на території цього ж приміщення.

Це показник, що попри те, що росія хоче знищити наше минуле та майбутнє, ми продовжуємо нашу боротьбу та наше життя. Це нова реальність, до якої ми маємо адаптуватись», написав в Телеграм-каналі командир окремого батальйону спеціального підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Агентство Телевидения Новости