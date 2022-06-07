Патрульні затримали наркозакладчика

Сьогодні вдень під час патрулювання Новобаварського району Харкова увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Поліцейські звернулись до нього для перевірки.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка 85 пластикових ковпачків з речовинами синтетичного походження. Громадянин зізнався, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані «закладки». Також він погодився вказати місця, де він вже встиг покласти подібні ковпачки.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости