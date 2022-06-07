Ізюм залишиться без світла та води до звільнення

Відновити водо- й енергопостачання в тимчасово захопленому місті Ізюм на Харківщині до визволення практично неможливо через руйнування.

Про це в ефірі телемарафону сказав Ізюмський міський голова Валерій Марченко, передає кореспондент Укрінформу.

«До деокупації там майже нічого зробити неможливо, бо всі підстанції розбомблені російськими окупантами. Та й лінії електропередачі також. Відповідно – без електрики не запустити водоканал, але й усі мережі розбиті, треба міняти трубопроводи. Там жахлива ситуація», – сказав Марченко.

Він зауважив, що загарбники намагалися щось відновлювати, але безрезультатно.

За підрахунками законної влади, в місті залишаються близько 13-15 тисяч жителів, яким критично бракує харчів і ліків.

Міський голова наголосив, що загарбники прикриваються місцевими жителями як живим щитом.

«Забороняють виїзд із міста, забороняють евакуацію. А багато людей хочуть виїхати самостійно. Але не випускають, нічим не мотивуючи. Думаю, щоб прикриватися цими людьми. Завезти гуманітарну допомогу також неможливо», – сказав Марченко.

Він зазначив, що на Ізюмському напрямку сконцентровано багато ворожої сили.

«Ідуть постійні обстріли під Ізюмом і в місті самому, російські війська накопичують і техніку, і особовий склад. Зараз у місті дуже багато військових. Іде ротація: якісь частини виходять з-під міста в сам Ізюм, а нові частини заходять в напрямку Слов’янська та Барвінкового», – сказав міський голова.

Агентство Телевидения Новости