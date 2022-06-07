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На Харківщині підготували вибухотехніків

На Харківщині підготували вибухотехніків

Голова ХОВА Олег Синєгубов із народними депутатами Олексієм Красовим і Павлом Якименком відвідали Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Це унікальний центр підготовки саперів, аналогів якому немає в Україні. На цій території протягом багатьох років проводилися комплексні навчання з гасіння пожеж, розмінування, хімічної безпеки тощо.

Вітаючи випускників із завершенням підготовки, голова ОВА відзначив важливість їх спеціальності в умовах повномасштабної російської агресії.

“На вас покладено дуже небезпечну та дуже відповідальну місію. Уже більше 100 днів щодня російськи окупанти обстрілюють Харків та міста і села Харківщини. Тонни боєприпасів щодня падають на нашу землю, несучи смерть і руйнування. І багато цих боєприпасів не вибухають одразу та залишаються небезпечними ще протягом дуже довгого часу. І тільки ви зможете знову зробити безпечними наші вулиці, парки, сквери, поля і ліси”, – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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