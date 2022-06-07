Територія Салтівського депо зруйнована та знеструмлена (фото)

Територія Салтівського депо зруйнована та знеструмлена, і характер руйнувань у цеху не дозволяє запустити транспорт, коли з’явиться електрика.

Як повідомив в інтерв’ю директор Салтівського трамвайного депо Владислав Приймак, у депо немає води та електрики, обірвано контактну мережу. Тож ті близько 20 вагонів трамваїв, які вціліли, треба забрати з депо, бо самі вони виїхати не зможуть.Директор депо розповів, що за час війни депо обстрілювали градами, мінометами та навіть авіабомбами. Основна маса пошкоджень була отримана в перші два тижні повномасштабного вторгнення, але обстріл продовжувався і пізніше.«То там, то там прилетить. Ось дах, наприклад, проломило десь на початку травня. До цього будівля стояла просто без скла, а потім сталося таке. У такому стані перебуває практично весь цех», – підкреслив Владислав Приймак.Він повідомив, що всього за час російського обстрілу Салтівського депо було повністю знищено близько 60 вагонів трамваїв. Приблизно стільки ж отримали різні пошкодження, і є ймовірність, що після обстеження виявиться, що частина також непридатна для експлуатації. На щастя, уцілів вагон серії ХА, збудований у 1930-ті роки минулого століття. Крім того, зі 150 автобусів «Карсан», які базувалися в депо, три – знищені повністю, а 120 мають різні пошкодження, і частина з них також не підлягатиме відновленню. Владислав Приймак нагадав, що до війни в депо готували два спеціальні майданчики для розміщення нових автобусів – виконали планування території, вивезли частину ґрунту та розпочали роботи з відсипання нижнього шару. Зараз колектив підприємства переносить виробництво на території інших підприємств, вивозячи з Салтівського депо те, що вціліло.

Агентство Телевидения Новости