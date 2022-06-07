Обстріли Харкова сьогодні можуть продовжитися, – ХОВА

Сьогодні росіяни з артилерії обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкине Чугуївського району.

За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Обстріли сьогодні ще можуть продовжитися. Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости