Війська РФ прикриваються мешканцями Ізюма як «живим щитом»

На Харківщині війська РФ прикриваються жителями Ізюма як «живим щитом», повідомив міський голова Валерій Марченко.

«Нині виникає таке враження, що російські війська місцевими жителями прикриваються як живим щитом. Забороняють виїзд із міста, евакуацію. Багато хто хоче виїхати на територію, підконтрольну Україні, але дедалі більше випадків, коли росіяни не випускають людей із міста», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його даними, в окупованому Ізюмі залишаються близько 13-15 тисяч людей.

За його словами, останнім часом у місті стало «гаряче» – тривають постійні обстріли і поблизу міста, і у місті.

“Російські війська накопичують і техніку, і особовий склад, зараз у місті дуже багато військових”, – додав Марченко.

Агентство Телевидения Новости