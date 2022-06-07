Подробиці обстрілу Харкова 7 березня: інформація прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2022 року близько 16 години російські військові обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Від обстрілу окупантів загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних мешканців поранено.

Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено понад 10 житлових будинків та дві адміністративні будівлі.

Огляд місця події проводився прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, вибухотехніками та експертами зі Словаччини.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости