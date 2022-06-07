Збитки в 100 мільйонів євро: наслідки бомбардування університету Каразіна

Максим Фоломєєв, директор ЦЗГ ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Це спортивний комплекс Каразінського університету, який так и називається – Каразінський. 5 березня цей цивільний об’єкт визнаали, мабуть, як військовий. В нас потрапило 2 авіабомби. Як це виглядає – ви можете бачити. Тут було 17 секцій Університету: і фехтовальний, і боксерський, і баскетбольний зал, і футзальний. 17 секцій працювало.

В приміщенні на момент авіанальоту знаходився працівник спорткомплексу Олександр. За кілька хвилин до бомбардування чоловік був саме біля опорної стіни. Мабуть, тому й залишився живим. Загалом на територію спорткомплексу влучили 5 бомб.

Олександр, працівник спорткомплексу «Уніфехт»

Вот одна бомба, на зал фехтования, на крышу вторая и 3 бомбы на поле футбольное. Он, скорее всего, промахнулся. Если б чуть выше – ничего б этого не было. И меня б не было. Слышу, как вроде на крышу садится самолет, ну, думаю, наверное, будет бомбить. И в этот момент взрыв, меня откинуло об стенку там. И минуты не прошло – второй заход. Я думал это второй самолет, но, скорее всего, один. И была серия взрывов.

Кілька уламків, кожен з яких легко міг вбити його тієї ночі, чоловік залишив на згадку. Один із найстаріших університетів Східної Європи втратив не тільки спортивний комплекс: повністю знищена будівля, в якій знаходилась Каразінська школа бізнесу та економічний факультет. Тут навчалися близько 3 тисяч студентів.

Максим Фоломєєв, директор ЦЗГ ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Постраждала потужно. Кадри, як горить ця будівля, є в промові президента до Конгресу США. Це такий символ руйнування університетів України.

Серйозних руйнувань зазнав також корпус фізико-технічного факультету у П’ятихатках, де науковці та студенти займалися ядерною та медичною фізикою. Вперше окупанти вдарили по учбовому закладу 25 лютого, після чого розпочалася пожежа.

Максим Фоломєєв, директор ЦЗГ ХНУ ім. В. Н. Каразіна

А вже повторний удар – на краю корпусу є руйнування верхніх поверхів – це власне вже було 11 березня, коли росіяни заявили, що Україна намагається відновити ядерну зброю і треба вдарити по об’єктах. Було нанесено удар по навчально-науковому центру «Фізико-технічний інститут» і не оминули наш фізико-технічний факультет, як такий кластер потужний навчально-науковий.

Руйнацій також зазнала міністерська клініка, яка займалась медичною фізикою. Саме тут, в П’ятихатках, й сьогодні дуже гостро відчуваються присутність російських «визволителів»: на узбіччі чорніє згорілий ворожий камаз зі снарядами, який не доїхав до місця призначення. Та досі зберігається небезпека обстрілів – до лінії фронту максимум 20 кілометрів. На цьому перелік пошкоджень будівель університету Каразіна не закінчується. Обстріляли окупанти також Музей природи, три гуртожитки, в головному корпусі ударною хвилею повибивало вікна. Вже зроблено попередню оцінку нанесених збитків.

Тетяна Кагановська, ректор ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Якщо вартість – ми порахували, 100 млн. євро. Це дуже багато і ми розуміємо, що навіть наша держава не зможе нам допомогти. Ми сподіваємося на допомогу наших випускників, і донорів, і спонсорів, колег-партнерів з університетів Європи и Сполучених Штатів. Головне – є два корпуси, є з чого починати. Головне, щоб закінчилась війна, всіх чекаємо, будемо працювати.

Навчальний рік завершився: на 6 факультетах пройшли захисти магістерських дипломних робіт.

Тетяна Кагановська, ректор ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Ми розуміємо, що кожен повинен робити своє на своєму фронті. І студенти повинні вчитися, тому що вони розуміють, що саме їм відновлювати Україну, саме їм жити в нашій відновленій Україні. І викладачі раділи, тому що вони бачили результат, вони бачили, що наші студенти справжні, вони не здалися. Вони зробили все по максимуму, підготувалися, захистилися.

Як саме розпочнеться новий навчальний рік – залежатиме від ситуації в країні.





Агентство Телевидения Новости