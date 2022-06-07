Пожежі у передмісті Харкова: рятувальникам довелося працювати під обстрілами

Сьогодні, починаючи з 10:00, ворог почав потужний обстріл одного з населених пунктів Малоданилівської об’єднаної територіальної громади. В результаті потрапляння ворожих снарядів сталися пожежі у двох приватних житлових будинках.

На першу пожежу о 10:10 виїхали рятувальники 27-ї та 36-ї Державних пожежно-рятувальних частин. На час їх прибуття будинок палав на площі 100 кв.м. Вже о 10:40 вогонь був локалізований. Робота вогнеборців супроводжувалась постійними повторними обстрілами.

На ліквідацію другої пожежі об 11:35 виїхали рятувальники 32-ї, 27-ї та 6-ї ДПРЧ, котрі також працювали під обстрілами. Цього разу горів дах приватного двоповерхового будинку на площі 300 кв.м. Дана пожежа приборкана повністю о 18:02.

Агентство Телевидения Новости