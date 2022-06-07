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Як відбувалася евакуація 1400 людей з окупованої Харківщини: звіт ДСНС

Як відбувалася евакуація 1400 людей з окупованої Харківщини: звіт ДСНС

Напередодні, 6 червня, відбулася евакуація населення з тимчасово окупованих територій Харківщини: на підконтрольні Україні території змогли виїхати близько 1400 жителів Куп’янської, Великобурлуцької, Вовчанської, Ізюмської та інших громад.

Рятувальники та психологи ДСНС надали допомогу вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій Харківської області. Усі евакуйовані – жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю – нарешті опинились в безпеці. Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, необхідним одягом, медичною та психологічною допомогою.

Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні тощо. Вони вантажили валізи і самих людей в автобуси. А психологи Головного управління ДСНС України у Харківській області спілкувались з тими, хто потребував такої допомоги. Таким чином люди отримували від професійних кризових психологів необхідну підтримку і розрядку психологічного стану. Також психологи провели для дітей-переселенців пізнавальні ігри та розваги, направлені на підтримку їхнього морально-психологічного стану. Діти також натерпілись від «руського міру» та військової агресії кремля.

Агентство Телевидения Новости

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