Харків знов під обстрілами: на Олексіївці двоє поранених

Сьогодні ввечері російські військові знов обстріляли район Олексіївки у Харкові: сталося два артилерійські удари по житлових будинках. Про це в ефірі каналу «Freeдом» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними постраждали двоє людей. Інформація ще буде уточнюватися, сказав Синєгубов.

«Окупанти б’ють з реактивних систем залпового вогню і артилерії. На жаль, ворог ще перебуває на тій відстані від міста, яка дозволяє йому здійснювати обстріли цими системами зброї. Страждає виключно місцеве населення. В Харків щоденно повертається все більше людей, але, як показує практика, перебувати на вулицях досі небезпечно».

Фото: Telegram-канал ВЕХА

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