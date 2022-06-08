7 пожеж, спричинених обстрілами за добу

За добу з 7 по 8 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж з інших причин — 4, 2 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 рази на допомогу комунальним службам, 1 виїзд для надання допомоги населенню, 1 — на чергування, 10 — інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Холодногірському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У Харкові постраждав виробничий об’єкт, в решті випадків виключно приватні домоволодіння.Серед інших виїздів, 4 рази рятувальники виїздили в місця влучання ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. В цих випадках сталось часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 людини (Шевченківській район Харкова), а також постраждав фасад торговельного об’єкту в Індустріальному районі.Аварійно-рятувальні роботи проводились на 2-х зруйнованих рашистами об’єктах. Залучено 21 рятувальник та 2 одиниці спеціальної техніки.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 16 ворожих боєприпасів.

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