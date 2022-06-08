У Харкові був нанесений ракетний удар по ТЦ

Сьогодні вночі окупанти нанесли ракетний удар по ТЦ “Восторг,” на ХТЗ.

Відповідні знімки 8 червня розмістив на своїй Telegram сторінці радник голови МВС Антон Геращенко.

“Черговий важливий “стратегічний об’єкт”? Вночі окупанти вдарили по торговому центру у Харкові”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, російські окупанти завдали удару по території Індустріального району Харкова. Один із снарядів потрапив у фасад торговельного центру. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости