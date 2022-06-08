“Мегабанк” хочу судится з НБУ, юрособи заявляють про гроші, які “завісли” на рахунках

Повідомлення про те, що Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через систематичне кредитування пов’язаних осіб та значний обсяг непрофільних активів на балансі, з’явилось 5 днів томую Про це повідомила пресслужба НБУ.

Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану, наголошує НБУ. Мегабанк визнали проблемним ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ щодо оцінки кредитного ризику та невиконання плану докапіталізації за результатами стрес-тесту 2021 року. Сьогодні з’явилась заява Мегабанку, в якій йдеть про незаконні, з їх точки зору ді НБУ.

Заява Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» з приводу ситуації, що склалася навколо банку

Наглядова рада AT «МЕГАБАНК» хоче прояснити свою позицію щодо рішення №26І-рш/БТ НБУ від 2 червня 2022 року та прес-релізу НБУ від 3 червня щодо визнання AT «МЕГАБАНК» неплатоспроможним.

Наглядова рада AT «МЕГАБАНК» складається з шести членів, із яких троє –представники основного акціонера та троє – незалежні члени, у тому числі голова Наглядової ради.

Наглядова рада одностайно вважає, що НБУ фактично не взаємодіяв із Правлінням AT «МЕГАБАНК» із жовтня 2021 року з метою вирішення будь-яких регуляторних питань, що виникли в результаті позапланової перевірки, проведеної у період із вересня по грудень 2021 року.

Підхід НБУ до взаємодії з AT «МЕГАБАНК» був нерегулярним і непрозорим.

Оцінювати законність дій НБУ буде суд.

Беручи до уваги війну з Росією, прифронтове положення Харкова, рівень пошкоджень, яких зазнало місто, стан його інфраструктури та економіки, таке рішення негативно характеризує НБУ. Його слід протиставити рішенню підтримати та надати рефінансування іншим банкам.

Наголошуємо, що НБУ використав формальні приводи для відхилення узгодженого до війни плану капіталізації AT «МЕГАБАНК» та покарання банку, не беручи до уваги зусилля банку з підтримки ліквідності та капіталізації, які були успішними навіть без допомоги з боку регулятора.

При цьому ситуція навколо Мегабанку це не лише складності та проблеми містян, які сплачувають комуналку через цей банк. Чимало комунальних установ, зокрема медичної сфери, мають рахунки в Мегабанку. Тому наразі у них заморожені не лише зарплати, а й гроші, які НСЗУ перераховує на ліки та уримання хворих. https://www.facebook.com/iryna.bagalij/posts/5352907454759618

Агентство Телевидения Новости