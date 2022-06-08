Ситуація на Харківщині за добу: 5 загиблих, 12 поранених

Росіяни продовжили обстріли Харкова та області з артилерії та РСЗВ.

Вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом по Харкову протягом доби 1 людина загинула, 6 отримали поранення.

У Харківському районі обстріляні селища Циркуни, Черкаська Лозова, смт Слатине, пошкоджені приватні будинки. У Черкаській Лозовій 2 людей загинули, 3 – поранені.

В Чугуївському районі під удар потрапило селищі Леб’яже. Там через обстріл сталися пожежі в приватному домоволодінні.

У селищі Коробочкине через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, на жаль, є 1 загиблий та 1 поранений. Також у Печенігах внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости