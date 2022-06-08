Зміївська поліція розшукала двох неповнолітніх втікачів з інтернату

Співробітники поліції протягом години виявили неповнолітніх у селищі Чемужівка Чугуївського району. Діти направлялися до будинку батьків одного з хлопців.

7 червня о 15:50 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від співробітника Зміївської НВК про те, що двоє вихованців 11 та 12 років самовільно покинули заклад.

На пошуки дітей був орієнтований увесь особовий склад територіального підрозділу поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що втікачі можуть перебувати на території району, оскільки вже неодноразово самовільно залишали заклад.

За годину хлопців розшукали. Протиправних дій у відношенні них скоєно не було.

Працівники поліції провели із втікачами профілактичні бесіди.

Агентство Телевидения Новости