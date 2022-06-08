В Чугуївському районі відновили газопостачання

Фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання в будинки 1600 родин Чугуївського району, яких ворожі обстріли позбавили можливості користуватись газом.

В Дергачівській ОТГ завершено ремонт газопроводу середнього тиску, який вчора пошкодив окупант. Наразі газовики підключають газ в Малій Данилівці та самому місті Дергачі. Над пуском газу у будинки працюють спеціалісти Дергачівської та Богодухівської дільниць АТ «Харківгаз». Підключення тривають.

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