Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 133

Мешканець Безлюдівки розпродав майно сусідів та угнав їхню автівку

Мешканець Безлюдівки розпродав майно сусідів та угнав їхню автівку

35-річний мешканець селища Безлюдівка скористався відсутністю сусідів, викрав їх майно та продав його. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що на початку березня зловмисник розбив вікно, проник до будинку свого сусіда та викрав телевізор і м’ясорубки. Викрадене майно він продав. Через деякий час він знову навідався до сусіда і забрав пилосос, музичний центр, рибацький спінінг, на останок прихопив ключі та свідоцтво на автомобіль. Порушник проник до гаража, викрав автомобіль Hyundai і комплект літніх шин.

Працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 розшукали автомобіль та повернули власнику.

Своїми діями правопорушник завдав потерпілому матеріальну шкоду на суму близько 15 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за даними статтями передбачено до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 