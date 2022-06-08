Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:33
Просмотров: 111

Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України

Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області «навіть попри надрентабельні пропозиції».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної військової адміністрації області Василя Микиту, якого цитує прес-служба ОВА.

За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

«Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття», – заявив Микита.

Під час зустріч голови ОВА з представниками паливного сектору економіки мова йшла про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.

«Важливо, наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної», – сказав Микита.

Нагадаємо, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу. Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 