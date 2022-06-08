На Закарпатті виправдовуються: паливо постачатимуть, їх не так зрозуміли.

На жаль, наші тези щодо транзиту палива не зовсім правильно зрозуміли, заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня.Йшлося про місцевих підприємців, для яких ми створили сприятливі умови імпортування палива та логістики, щоб уникнути паливної кризи в області.У відповідь підприємства відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону.Ми стабілізовуємо ринок, щоб не забирати паливо з інших регіонів, де це більш важливо, а намагаємося самі закривати потребу.

Про жодні блокування мови не було. Ми акцентуємо на порядності бізнесу, який в умовах війни відмовляється від надприбутків.

Нагадаємо, раніше новини АТН з посиланням на Микиту повідомили, що паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області «навіть попри надрентабельні пропозиції».

Також Віктор Микита повідомив, що зараз в області працюють над забезпеченням швидкої логістики постачання палива з Румунії.

Сьогодні отримали запит від одного з національних операторів ринку нафтопродуктів про допомогу в забезпеченні швидкої логістики постачання палива.

Невідкладно провели зустріч із консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву для обговорення вже напрацьованих механізмів та їх застосування на кордоні з Румунією.

Відповідна група фахівців ОВА разом з одним із національних операторів ринку нафтопродуктів вже займаються процесом забезпечення логістики.

Раніше на кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску ми побудували окрему смугу для безперешкодного транспортування нафтопродуктів. Таким чином ми створили необхідні умови для швидкого транзиту палива на територію України.

Агентство Телевидения Новости