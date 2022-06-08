Наслідки обстрілу Харкова 7 червня: інформація прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2022 року близько 20:30 російські військовослужбовці обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Внаслідок цього отримали поранення двоє чоловіків 45 та 55 років. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та автомобілів.

Один із ворожих снарядів влучив у гаражний кооператив.

Огляд місця події проводили прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, експертами-криміналістами та експертами-вибухотехніками Словацької Республіки.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости