Благодатне, Затишшя та Елітне – повністю зі світлом

Енергетики АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у трьох населених пунктах Харківського району.

Як тільки вщухли обстріли, до своїх осель почали повертатися мешканці сіл Благодатне, Затишшя та Елітне. Нещодавно там розпочався рух автобусів.

Протягом двох тижнів енергетики в повному обсязі відновили енергоживлення для близько 500 домоволодінь.

«Під гуркіт близької канонади фахівці Липецького району електричних мереж привели до ладу розтрощені лінії електропередачі: замінили перебитий провід та пошкоджені вибухами опори. Через великий обсяг аварійно-відновлювальних робіт ремонтні бригади підсилили працівники з Шевченківського району, які виїхали з тимчасово окупованої території», – зазначили у товаристві.

Агентство Телевидения Новости