Слобожанський напрямок: ворог намагається утриматися на зайнятих позиціях та обстрілює мирні села

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 червня. 105 доба війни.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости