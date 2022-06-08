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Прокурори спільно з міжнародними експертами провели огляд зруйнованого супермаркету

Прокурори спільно з міжнародними експертами провели огляд зруйнованого супермаркету

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у ніч на 8 червня 2022 року російські військовослужбовці вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові. Внаслідок обстрілу обвалився фасад і перекриття двох поверхів одного із супермаркетів Індустріального району.

8 червня прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, експертами-криміналістами та експертами-вибухотехніками Словацької Республіки провели огляд місця події.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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