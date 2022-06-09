У Харкові через обстріл у вогні постраждала чергова школа

За добу з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 27, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 16, пожеж з інших причин — 11, також 4 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 раз на допомогу комунальним службам, 2 виїзд для надання допомоги населенню та на ліквідацію наслідків ДТП.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8, Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області.

В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м.

Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з’ясовується.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости