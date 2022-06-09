Двоє загиблих, четверо поранених через обстріли у Харкові

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 9 червня повідоили в ХОВА:

Минулої доби російські окупанти продовжили тероризувати мирне населення області масованими обстрілами. У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. 2 людей загинули, 4 поранені.

Ворог обстрілював с. Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі – 7 людей отримали поранення.

У с. Елітне отримав поранення тракторист, який підірвався в полі на російській міні. Ще раз наголошую на важливості співпраці із саперами ДСНС та військовими, починаючи агророботи!

❗️Вкотре закликаю усіх бути обачними та не ігнорувати сигнали тривоги.

▪️В області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні, мінує підступи. У районі Ізюму окупанти готують чергові спроби наступу на Слов’янськ та Барвінкове. Але наші військові готові відбити усі атаки!

Агентство Телевидения Новости