Данілов розповів про пошук винних в окупації півдня та назвав головне завдання України

У Раді національної безпеки та оборони не знають, чому окупантам вдалося тимчасово захопити південні області України. При цьому перед силами оборони нашої країни зараз стоїть головне завдання – дати військову відповідь ворогові.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася.

“Питання досить складне. У нас було засідання РНБО з цього приводу щодо прикордонних областей (говорилося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області)… На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося і хто ухвалював ті чи інші рішення”, – підкреслив він.

За словами Данілова, зараз пріоритет для українців – відповідати противнику на війну.

“Звичайно, зараз можна перейти в цю частину (пошуку відповідей на питання, як відбулася окупація півдня – ред.), але потім почнуться звинувачення та політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, бо нам треба подолати ворога. І тут ми повинні бути єдиними”, – зазначив він.

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