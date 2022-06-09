Чверть мільйонів гривень з рахунків шахрая перекинули ЗСУ – поліція

Про те, що частина застави людини, яка підозрюються у шахрайстві, перераховані на потреби ЗСУ повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

+270 000 на рахунок ЗСУ

Один з підозрюваних по шахрайству з нерухомістю під час війни покинув свою домівку, чим порушив умови запобіжного заходу. Частину його застави, не дивлячись на повернення додому, за рішенням суду перераховано на рахунок ЗСУ

Таке рішення фактично стало угодою, між захистом та судовими органами, адже слідчій суддя погодився обрати зпобіжний засіб для підозрюванного у шахрайстві на особисте зобовязання, після того як захист запропонував перерахувати частину застави на рахунок ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости