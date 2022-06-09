З 1 вересня в Україні відновлять офлайн навчання

1 вересня освітній процес в Україні буде відновлений у режимі офлайн у всіх закладах освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час телемарафону, пише «Освіта.ua».

За його словами, дітям варто готуватися до офлайн процесу навчання.

«Усі діти – студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти», – наголосив Вітренко.

Щодо безпеки перебування в школах, то заступник міністра зауважив, що всі школи будуть обладнані хоча б найпростішими укриттями.

«Буде проведена масована робота щодо обладнання хоча б найпростіших укриттів, їх матеріально-технічного забезпечення. Там є відповідні вимоги до наявності води, аптечки. Якщо бомбосховище є біля школи, мають бути розроблені спеціальні шляхи евакуації, затверджені відповідними службами», – підкреслив Вітренко.

Агентство Телевидения Новости