Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:07
Просмотров: 105

З 1 вересня в Україні відновлять офлайн навчання

З 1 вересня в Україні відновлять офлайн навчання

1 вересня освітній процес в Україні буде відновлений у режимі офлайн у всіх закладах освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час телемарафону, пише «Освіта.ua».

За його словами, дітям варто готуватися до офлайн процесу навчання.

«Усі діти – студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти», – наголосив Вітренко.

Щодо безпеки перебування в школах, то заступник міністра зауважив, що всі школи будуть обладнані хоча б найпростішими укриттями.

«Буде проведена масована робота щодо обладнання хоча б найпростіших укриттів, їх матеріально-технічного забезпечення. Там є відповідні вимоги до наявності води, аптечки. Якщо бомбосховище є біля школи, мають бути розроблені спеціальні шляхи евакуації, затверджені відповідними службами», – підкреслив Вітренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 