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На місці знищеної ворожим снарядом шкільної бібліотеки працює поліція

На місці знищеної ворожим снарядом шкільної бібліотеки працює поліція

Повідомлення про вибух надійшло до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 8 червня близько 23:15. Ворожі снаряди влучили у навчальний заклад, бібліотеку та кафе. Інформація про постраждалих з’ясовується. Попередньо, за даними ХОВА, 2 людей загинули, 4 поранені.

В результаті обстрілу кафе зруйновано повністю, бібліотека зазнала часткових руйнувань, а в школі вибиті вікна. До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну в навчальному закладі навчалися 117 дітей.

Зараз за адресою працюють слідчо-оперативна група, рятувальники та фахівці вибухотехнічної служби. Триває розбір завалів у зруйнованих російською ракетою приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости

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