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Для 5 тисяч родин Харківського району повернули газопостачання після обстрілів

Для 5 тисяч родин Харківського району повернули газопостачання після обстрілів

«Харківгаз» відновив газопостачання в домівках Дергачівської та Малоданилівської громад, де окупанти пошкодили газопровід середнього тиску. 

Роботи з пуску газу провели в Дергачах, селі Лужок, а також у Малій Данилівці, Чайківці, Каравані.

«Сьогодні підключення будинків до газопостачання продовжується. Газовики вкотре з початку повномасштабного вторгнення агресора повертають газ на територію громад, повертають газ в оселі людей», – повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Агентство Телевидения Новости

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