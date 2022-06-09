Для 5 тисяч родин Харківського району повернули газопостачання після обстрілів

«Харківгаз» відновив газопостачання в домівках Дергачівської та Малоданилівської громад, де окупанти пошкодили газопровід середнього тиску.

Роботи з пуску газу провели в Дергачах, селі Лужок, а також у Малій Данилівці, Чайківці, Каравані.

«Сьогодні підключення будинків до газопостачання продовжується. Газовики вкотре з початку повномасштабного вторгнення агресора повертають газ на територію громад, повертають газ в оселі людей», – повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Агентство Телевидения Новости