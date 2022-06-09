3 загиблих, 9 поранених: прокурори Харківщини документують наслідки обстрілу житлового масиву

2 березня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова. Ворожі снаряди влучили у будинки та у ринок, що призвело до їх пошкодження. Три мирних мешканці загинули, ще дев’ять отримали поранення.

Крім того, в одному із багатоквартирних будинків обвалилось три поверхи.

7-8 червня 2022 року прокурори Новобаварської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №2 Харківського району управління поліції №3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) провели огляд житлового масиву, ринку та допитали місцевих мешканців.

Під час огляду виявлено та вилучено частини від боєприпасів, які будуть направлені для проведення необхідних експертних досліджень.

Агентство Телевидения Новости