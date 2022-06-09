3 загиблих, 9 поранених: прокурори Харківщини документують наслідки обстрілу житлового масиву
2 березня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова. Ворожі снаряди влучили у будинки та у ринок, що призвело до їх пошкодження. Три мирних мешканці загинули, ще дев’ять отримали поранення.
Крім того, в одному із багатоквартирних будинків обвалилось три поверхи.
7-8 червня 2022 року прокурори Новобаварської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №2 Харківського району управління поліції №3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) провели огляд житлового масиву, ринку та допитали місцевих мешканців.
Під час огляду виявлено та вилучено частини від боєприпасів, які будуть направлені для проведення необхідних експертних досліджень.