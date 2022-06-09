Вбивство водія автобуса на трасі біля селища Васищеве: судитимуть чоловіка

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 26-річного чоловіка за фактом умисного вбивства минулих років (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомлялось раніше, 19 червня 2017 року у селищі Васищеве на трасі було знайдено автобус із включеними фарами та запалюванням, а за кермом – труп водія із ножовими пораненнями в області грудної клітки.

Вбивця залишив місце злочину та тривалий час переховувався від слідства, проте завдяки спільним діям окружної прокуратури та поліції 16 грудня минулого року йому було повідомлено про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік регулярно користувався послугами автобусу маршруту «Харків-Хорошево». У нього склалося неприязне відношення до водія автобуса через його образливе ставлення до пасажирів.

Чоловік вирішив вбити водія. 19 червня 2017 року, перебуваючи на станції «Жихор», чоловік попрохав водія, який збирався їхати в гараж, відвезти його в попутному напрямку.

На узбіччі перед в’їздом до села Васищеве чоловік попросив зупинити автобус та відчинити задні двері.

Скориставшись зупинкою автобусу, він підійшов до водія, який перебував за кермом. Діставши заздалегідь заготовлений ніж, чоловік почав наносити численні удари по різним частинам тіла водія, від яких він помер.

Наразі обвинувальний акт направлено до Полтавського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости