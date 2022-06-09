Під Харковом на міні підірвався тракторист

Водій трактора під час проведення польових робіт наїхав на боєприпас, який вибухнув. Чоловік отримав поранення. Його доставили до лікарні.

Подія сталася 8 червня о 15:45 в селищі Елітне Харківської територіальної громади. Про це повідомив до відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області поліцейський офіцер громади.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці проводять огляд місця події та збирають доказову базу злочину.

Матеріали найближчим часом будуть направлені до Служби безпеки України для вирішення питання про відкриття кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости