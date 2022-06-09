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3 загиблих, 5 поранених в Новобаварському районі: інформація прокуратури

3 загиблих, 5 поранених в Новобаварському районі: інформація прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 9 червня російські військові обстріляли Новобаварський район Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людей, ще 5 отримали поранення.

Крім того, повністю зруйновано ресторан та пошкоджено навчальний заклад.

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліціі №3 ГУНП в Харківській області, рятувальниками ДСНС в Новобаварському районі м. Харкова та експертами зі Словацької Республіки.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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