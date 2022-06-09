Через обстріл Салтівки відкрито ще одне кримінальне провадження

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 червня 2022 року близько 12 години військові ЗС РФ обстріляли Салтівський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу отримали поранення 44-річна жінка та 57-річний чоловік.

Крім того, пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів.

Огляд місця події проводили прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та вибухотехніками.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости