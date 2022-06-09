Місце поховання – город. У Малій Рогані під Харковом – щоденні ексгумації. (фото, відео)

Під час окупації села від обстрілів отримували поранення та гинули люди, проте ні надати їм медичну допомогу, ні поховати по-людськи не виходило, рашисти не пускали медиків, не давали змоги поховати людей на цвинтарі.Дружина Вадима Бобранцева отримала уламки голови, коли просто вийшла на поріг свого будинку. Російські загарбники обстрілювали околицю села, сподіваючись таким чином зупинити наступ ЗСУ. Кілька годин жінка була ще жива, але жодна швидка приїхати сюди не могла, окупанти не пропускали медиків, розстрілювали волонтерів та цивільних, які намагалися проїхати до Малої Рогані. Евакуювати самостійно поранених також не дозволяли. Жінка померла за кілька годин після обстрілу, поховав Вадим дружину на городі, біля будинку, теж зруйнованого обстрілами. Поховав лише через 6 днів, бо через обстріл копати могилу можна було лише рано-вранці.

Наразі прокуратура та експерти МВС змушені проводити ексгумацію тіл. Вона необхідна для того, щоб встановити факт військового злочину, загибелі цивільних від обстрілу, після чого вже дозволити поховати загиблих на цвинтарі відповідно до традицій. Тільки у Малій Рогані, кажуть у прокуратурі, проведено вже 9 ексгумацій. Заяви про тіла, поховані на городах і дворах, приходять з усіх сіл, що були в окупації, але через обстріл провести процедуру там поки що неможливо.

Агентство Телевидения Новости