150 тисяч харків’ян втратили житло- Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 9 червня, дистанційно взяв участь у засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи у Раді Європи (Страсбург, Франція).На засіданні міський голова повідомив, що з початку війни у ​​Харкові було зруйновано 3,5 тис. будинків. За його словами, 500 багатоповерхових будинків (зокрема 9- та 16-поверхових) не підлягають відновленню. Через повномасштабне вторгнення 150 тис. осіб втратили житло.

«Щодня ворог руйнує об’єкти інфраструктури, житлові будинки, зносить цілі мікрорайони. А за цим усім стоять життя та долі людей», – наголосив мер Харкова.

Він зазначив, що завдання міської влади – забезпечити життєдіяльність міста, безпеку містян та умови для відновлення зруйнованої економіки. Тому вже працює громадський транспорт, і почалася розробка нового Генплану міста на чолі з британським архітектором Норманом Фостером. У Харкові планується будівництво нових мікрорайонів та транспортних розв’язок з використанням сучасних технологічних розробок.

«Нам необхідно розпочати будівництво нових об’єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів», – зазначив Ігор Терехов.

Міський голова повідомив, що для розвитку Харкова дуже важлива співпраця з міжнародними організаціями, містами-побратимами та партнерами. Тому зараз міська влада працює над концепцією створення Координаційної ради міст-партнерів для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва. Ігор Терехов звернувся до членів Асоціації з проханням підтримати цю ініціативу для стабільності та процвітання європейської спільноти.

Мер Харкова подякував представникам країн Європи за політичну підтримку України та надання гуманітарної допомоги українцям, яка допомагає протистояти російській агресії.

Агентство Телевидения Новости