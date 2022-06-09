150 тисяч харків’ян втратили житло- Терехов
Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 9 червня, дистанційно взяв участь у засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи у Раді Європи (Страсбург, Франція).На засіданні міський голова повідомив, що з початку війни у Харкові було зруйновано 3,5 тис. будинків. За його словами, 500 багатоповерхових будинків (зокрема 9- та 16-поверхових) не підлягають відновленню. Через повномасштабне вторгнення 150 тис. осіб втратили житло.
«Щодня ворог руйнує об’єкти інфраструктури, житлові будинки, зносить цілі мікрорайони. А за цим усім стоять життя та долі людей», – наголосив мер Харкова.
Він зазначив, що завдання міської влади – забезпечити життєдіяльність міста, безпеку містян та умови для відновлення зруйнованої економіки. Тому вже працює громадський транспорт, і почалася розробка нового Генплану міста на чолі з британським архітектором Норманом Фостером. У Харкові планується будівництво нових мікрорайонів та транспортних розв’язок з використанням сучасних технологічних розробок.
«Нам необхідно розпочати будівництво нових об’єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів», – зазначив Ігор Терехов.
Міський голова повідомив, що для розвитку Харкова дуже важлива співпраця з міжнародними організаціями, містами-побратимами та партнерами. Тому зараз міська влада працює над концепцією створення Координаційної ради міст-партнерів для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва. Ігор Терехов звернувся до членів Асоціації з проханням підтримати цю ініціативу для стабільності та процвітання європейської спільноти.
Мер Харкова подякував представникам країн Європи за політичну підтримку України та надання гуманітарної допомоги українцям, яка допомагає протистояти російській агресії.