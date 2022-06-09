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У «ДНР» засудили до смертної кари іноземців, які воювали за Україну
Окупанти в так званій «ДНР» засудили до смертної кари іноземних добровольців, які воювали на боці України.
Про це повідомляють росЗМІ, публікуючи їхні фото, пише УНІАН.
Винними у «найманстві та інших злочинах» визнали громадянина Марокко та двох британців.
До смертної кари засуджені іноземці Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім.
За даними росЗМІ, британців Піннера та Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі.