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У «ДНР» засудили до смертної кари іноземців, які воювали за Україну

У «ДНР» засудили до смертної кари іноземців, які воювали за Україну

Окупанти в так званій «ДНР» засудили до смертної кари іноземних добровольців, які воювали на боці України.

Про це повідомляють росЗМІ, публікуючи їхні фото, пише УНІАН.

Винними у «найманстві та інших злочинах» визнали громадянина Марокко та двох британців.

До смертної кари засуджені іноземці Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім.

За даними росЗМІ, британців Піннера та Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі.

Агентство Телевидения Новости

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