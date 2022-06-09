У «ДНР» засудили до смертної кари іноземців, які воювали за Україну

Окупанти в так званій «ДНР» засудили до смертної кари іноземних добровольців, які воювали на боці України.

Про це повідомляють росЗМІ, публікуючи їхні фото, пише УНІАН.

Винними у «найманстві та інших злочинах» визнали громадянина Марокко та двох британців.

До смертної кари засуджені іноземці Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім.

За даними росЗМІ, британців Піннера та Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі.

Агентство Телевидения Новости