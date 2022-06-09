Обстріл Золочева на Харківщині: один загиблий, п’ятеро поранених

Внаслідок російського обстрілу Золочева Харківської області одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

За його словами, росіяни завдали п’ятьох ударів по селищу з «Градів» сьогодні, 9 червня, близько 19:30. Від обстрілу два будинки зруйновані, 14 – пошкоджені.

Крім того, снаряд влучив поряд із гуртожитком для переселенців із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, там є пошкодження в чотирьох кімнатах.

Ще один удар, за словами Коваленка, завдали по енергопідстанції – зараз пів Золочева без світла.

Внаслідок обстрілу загинула жінка. Двох жінок 1969 і 1941 років народження та двох чоловіків 1957 і 1968 років народження з тяжкими травмами доставили до обласної лікарні.

Ще одна жінка 1975 року народження отримала черепно-мозкову травму, їй надали першу медичну допомогу і відправили в обласний медзаклад.

«Коли почався обстріл, ці люди були на вулицях, у дворах», – говорить Коваленко.

Агентство Телевидения Новости