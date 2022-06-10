Україна програє росії з погляду артилерії.

Про це повідомив заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький у британській газеті The Guardian.

“Тепер це артилерійська війна”, – сказав Скібіцький.

За його словами, тепер на лінії фронту вирішуватиметься майбутнє, і ми програємо з погляду артилерії.

“Україна має одну артилерійську зброю на 10-15 російських артилерійських знарядь. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають”, – заявив Скибицький.

За його словами, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день.

“Ми майже витратили всі наші боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО калібру 155”, – сказав він.

Він зазначив, що європейські країни постачають Україні снаряди меншого калібру, але їхня кількість стає меншою.

Зауваження Скибицького підтверджуються даними військової розвідки у США, процитованими у нещодавньому звіті Agence France-Press.

Згідно з військовими джерелами, які говорили з агентством, Україна виснажила свої озброєння і тепер повністю залежить від союзників щодо озброєнь.

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