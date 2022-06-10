На пляж попри сирени: на воді загинуло вже 28 українців

З початку літа на водоймах країни загинуло вже 28 українців, з них п’ятеро дітей. Проте, навіть така статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку.В області продовжує утримуватися спека. Тисячі громадян, які втомилися від звуків сирен та страху війни, вирушать до водойм, щоб охолодитися, розвіятися й привести думки в порядок.

Однак, щоб запобігти надзвичайним подіям на водних об’єктах, фахівці ДСНС активізують інформаційно-профілактичну роботу. Так, 09 червня, ДСНСники відвідали пляж у Немишлянському районі Харкова.Рятувальники поспілкувалися з відпочивальниками та наголосили їм на необхідності дотримання правил безпеки під час перебування на водоймах. Вони пояснили, що у місцях, визначених для купання, не можна запливати за буйки та попереджувальні знаки, стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього; підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання чи навіть подавати хибні сигнали про допомогу. Дітям небезпечно купатися без супроводу дорослих і заходити глибше, ніж до поясу, якщо вони не вміють плавати. Купатися ж у місцях, що не призначені для купання, взагалі суворо заборонено. Співрозмовникам були вручені листівки із зазначеними правилами безпеки і закликали людей бути обережними під час відпочинку.

Також співробітники Служби порятунку наголосили, що в умовах війни під час відпочинку біля водойми також можна натрапити на боєприпас, і дали детальну інструкцію, як потрібно поводити себе при виявленні вибухонебезпечних предметів, закликали у жодному разі не наближатися і не торкатися вибухівки.Подібні заходи вкрай важливі, адже навчання у формі пізнавальної бесіди добре засвоюється у пам’яті дорослих та їх дітей і може зберегти життя.

Агентство Телевидения Новости