Поранені діти, загиблі цивільні. Доба на Харківщині

Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ. Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об’єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка – 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці. Україна переможе!

Агентство Телевидения Новости