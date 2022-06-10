Зухвале нехтування міжнародним правом: світ відреагував на рішення ДНР стратити військовополоненних

Сьогодні передовиці всіх британських газет вийшли з рішенням «суду ДНР» стратити трьох іноземних військовослужбовців, двоє з яких – громадяни Великої Британії.

Окупанти в так званій «ДНР» засудили до смертної кари іноземних добровольців, які воювали на боці України.

До смертної кари засуджені іноземці Шон Піннер, Ейден Еслін і Саадун Брагім.

За даними росЗМІ, британців Піннера та Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі.

За даними медіа британці не є найманцями з іноземному батальону, а контрактниками ЗСУ, з 2018 та 2021 років, адже мають дружин з Маріуполю та Миколаїва, а Саадун Брагім є військовим перекладачем.

Україна розслідує винесення смертного вироку британцям та марокканцю псевдосудом, – про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, – Відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях. Їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.Крім того, жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, яке діє як у мирний, так і в воєнний час.

Більше того, у сучасному європейському просторі смертна кара розглядається як неприйнятна форма покарання, несумісна з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню.Таким чином, фальшивий вирок Ейдену Ейсліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну – це ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями росії як окупаційної держави. Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права.Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на “вироки” так званого суду терористів “ДНР” про страту для двох британців – Ейдена Асліна і Шона Піннера – та марокканця Саадуна Брагіма, які воювали проти РФ на боці України.“Ми серйозно занепокоєні повідомленнями про фіктивний “суд” та його рішення щодо законних комбатантів, які служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права і захист, надані військовополоненим”, – заявив Блінкен у Twitter.

Агентство Телевидения Новости