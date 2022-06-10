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В Роганській ОТГ зруйновано більше ніж 1000 цивільних об’єктів

В Роганській ОТГ зруйновано більше ніж 1000 цивільних об’єктів

9 червня 2022 року прокурори Харківської обласної прокуратури та окружних прокуратур за участі спеціалістів-вибухотехніків та експертів-криміналістів провели огляд населених пунктів Роганської об’єднаної територіальної громади.

Також під час огляду були присутні представники місцевого самоврядування та голова вказаної ОТГ Марія Черненко. Посадовиця з початку російського вторгнення докладала всіх зусиль для евакуації цивільних, доставлення гуманітарної допомоги та порятунку населених пунктів.

Встановлено, що з початку вторгнення країни-агресора пошкоджено та зруйновано більше ніж 1000 цивільних об’єктів Роганської ОТГ: у переважній більшості це житлові будинки та комунальне майно громади.

Агентство Телевидения Новости

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