Обстріли Дергачівського району: без газопостачання залишились близько 10 тисяч родин

Ворог перебив ще кілька газопроводів у Дергачах, повідомили в АТ «Харківгаз».

Піч час нічних ворожих обстрілів міста Дергачі осколками перебиті розподільні газопроводи низького та середнього тиску. Бригади АДС локалізували аварію на мережах шляхом припинення подачі газу через пошкоджені труби, для їх ремонту. Вкотре без газопостачання близько 10 тис. родин Дергачівщини.

«Оскільки вчора ввечері фахівці АТ «Харківгаз» завершили пуск газу у оселі дергачівців після чергових рашистських прольотів, вдруге за цей тиждень просимо мешканців міста Дергачі, Малої Данилівки, сіл Караван, Лужок, Чайківка самостійно перекрити крани перед газовими приладами».

Агентство Телевидения Новости