Жителі Рогані – знову з гарячою водою, а мешканцям Північної Салтівки обіцяють відновити опалення до жовтня

У будинки Роганського житлового масиву сьогодні, 10 червня, подали гарячу воду.Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», котел, який до 15 квітня грів батареї, тепер грітиме воду для 58 будинків. Відновлення послуги мешканці району чекали три місяці.

Начальник теплового району Андрій Рогожин повідомив, що гарячу воду на Рогані відключили у ніч із 6 на 7 березня через влучання в електричну підстанцію «Лосєве». Тоді, як наслідок, вимкнулось основне джерело теплопостачання, а друга котельня, яка залишилася в роботі, не була розрахована на одночасну подачу води й опалення. Тоді на підприємстві вирішили, що важливіше залишити людей з теплом.

Подачу горячої води у Роганському житловому масиві проконтролював заступник технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Олексій Лука. Він повідомив, що можуть виникнути затримки з підвищенням температури води. Це пов’язано з недостатнім розбором води, бо люди виїхали з міста і не користуються послугою.

На підприємстві повідомили, що найближчими днями очікується відновлення гарячого водопостачання на Салтівці, де гарячої води не було місяць. Олексій Лука додав, що там закінчуються планово-попереджувальні роботи, і магістралі починають заповнювати водою.

Джерела теплопостачання на Північній Салтівці та території житлового комплексу «Інтернаціоналіст», які були пошкоджені під час обстрілів, планується відновити до нового опалювального сезону.

Як повідомили сьогодні, 10 червня, у КП «Харківські теплові мережі», таке розпорядження дав Харківський міський голова Ігор Терехов.Джерела теплопостачання обстежили ще у перші дня після влучань снарядів. Деякі котельні та центральні теплові пункти були пошкоджені кілька разів поспіль. Всього Київська філія КП «Харківські теплові мережі» готує до реконструкції та відновлення на Північній Салтівці та на території житлового комплексу «Інтернаціоналіст» шість котелень та п’ять центральних теплових пунктів.Зараз фахівці підприємства готують проєкти реконструкцій та обирають підрядні організації для виконання робіт.

Агентство Телевидения Новости