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У Золочеві помер ветеран Другої світової, будинок якого двічі обстріляли рашисти

У Золочеві помер ветеран Другої світової, будинок якого двічі обстріляли рашисти

10 червня у місті Золочів помер 97-річний ветеран Другої Світовой війни Лисун Іван Васильович, будинок якого двічі обстріляли російські окупанти. Один із ударів по будинку ветерана рашистм нанесли напередодні Дня Перемоги, 9 травня.

Після розв’язання війни російською федерацією – будинок Івана Васильовича був двічі обстріляний, він дивом залишився неушкодженим, а донька отримала поранення. Ці трагічні події важким тягарем лягли на серце, його душа відійшла у вічність.Всі, хто знав Івана Васильовича, назавжди запам’ятали його гідною, доброю, мудрою, щедрою душею людиною, що понад усе любила свою Батьківщину, – йдеться у повідомленні селищной ради

Агентство Телевидения Новости

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